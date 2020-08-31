Mucize yağlar

Son yılların en gözde kozmetik ürünlerinden biri de cilt bakım yağları. Yoğun ve doğal içerikleriyle cildi güçlendiren bu yağlar, cildin yeniden yapılanmasına da yardımcı oluyor. Cilt yağları her cilt tipinin kullanımı için uygun. Cildiniz kuruysa zaten müthiş bir bariyer olarak cildinizi dış etkenlerden koruyup nemli kalmasını sağlıyor. Cildiniz yağlıysa, akneye yol açmayan bir yağ kullandığınızda cildinizdeki sebum üretimini dengeleyip parlamayı önlüyor. İşte doğayla ve cildinizle dost yağlar.



TEMİZLİK YAĞI

Sadece cilt bakımı değil, temizliğinde de yağlardan yararlanabilirsiniz. Detoks etkili temizleme yağı, formülündeki 'Afloya'nın etkisiyle cildi arındırıyor, cilde daha canlı ve genç bir görünüm kazandırıyor. Suyla temas edince yağ formu süt formuna dönüşerek ciltte yağlı bir his bırakmıyor.

AYSUN ORHAN/ YAŞAM GÜNLÜĞÜ