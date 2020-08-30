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    • Yaşam
    • 30.08.2020 Gazete
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    Zenginlik eziyeti

    ’da lüks bir et lokantasında yüksek fiyatla yemek yemek isteyen zenginler her akşam 2 saatten fazla ayakta kuyrukta bekliyor.

    Zenginlik eziyeti

    Bodrum Yalıkavak'ta her akşam "Zenginlik de zor" dedirten bir olay yaşanıyor. Dünyaca ünlü lüks et lokantası Nusr-Et'te yemek yemek isteyen zenginler mekanın kapısında 2 saatten fazla kuyrukta bekliyor. İçerideki masalardan birisi boşaldığında sırayla alınan zengin vatandaşlar böylece muratlarına ermiş oluyor. Ortalama iki kişilik bir yemeğin 3-4 bin liradan başladığı restoran için bu kuyrukların oluşması sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. İnstagramdan fotoğrafı paylaşanlar "inanamıyorum et için 2 saat beklenir mi?" tepkisini dile getirdi. Kuyrukta bekleyenler ise, "içerdeki lezzetler için buna katlanıyoruz. Bekleyeceğimizi bile bile geliyoruz" dediler.
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