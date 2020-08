Zenginlik eziyeti

Bodrum Yalıkavak'ta her akşam "Zenginlik de zor" dedirten bir olay yaşanıyor. Dünyaca ünlü lüks et lokantası Nusr-Et'te yemek yemek isteyen zenginler mekanın kapısında 2 saatten fazla kuyrukta bekliyor. İçerideki masalardan birisi boşaldığında sırayla alınan zengin vatandaşlar böylece muratlarına ermiş oluyor. Ortalama iki kişilik bir yemeğin 3-4 bin liradan başladığı restoran için bu kuyrukların oluşması sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. İnstagramdan fotoğrafı paylaşanlar "inanamıyorum et için 2 saat beklenir mi?" tepkisini dile getirdi. Kuyrukta bekleyenler ise, "içerdeki lezzetler için buna katlanıyoruz. Bekleyeceğimizi bile bile geliyoruz" dediler.