Bir tartışma sırasında işlerin kontrolden çıkması çok kolaydır. Haklı olmaya sabitlenmek çok kolay. En çok korktuğumuz kopukluğu ortaya çıkaran şeyleri söylemektir maalesef. Çünkü beyinlerimiz son derece kalıplıdır. Ve son derece tetiklendiğimizde, alarm zillerimiz çalar ve bizi ya savaşmamız, kaçmamız ya da susmamız için uyarır. Tartışmada finali, baştan yapmamalıyız. Sorunları anlatırken, ses tonumuza dikkat etmeliyiz. Çünkü ses tonundaki artış, karşımızdakinin beynini de harekete geçirecektir. Bir anda karşımızdaki de yani eşimiz veya flörtümüz beklenmeyen cevaplar verebilir. Tartışmalarda karşımızdakine de söz hakkı vermeliyiz. Sesimizi yükseltip, haklıyken haksız duruma düşmemeliyiz. Çünkü bir savaşta değiliz, tartışma sonunda mutluluğu yakalayacak ortamı kaçırmamalıyız. Çünkü hayat bize mutluluklar sunar. Bu mutluluğu ses tonumuzla yok etmeyelim.



İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASLAN