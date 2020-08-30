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    • Yaşam
    • 30.08.2020 Gazete
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    Muzlu nemlendirici | Paritik bilgiler

    Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.

    Muzlu nemlendirici

    Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.

    TENCERE TAŞMASIN
    Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz.

    AYAKLARA ÖZEL
    Eğer     ayaklarınız çok hassas ise sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.

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