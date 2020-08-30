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    • Yaşam
    • 30.08.2020 Gazete
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    Hindistan cevizli kartopu kurabiye | Zamansız lezzetler

    Oda ısısındaki tereyağı, ayçiçeği yağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra un, Hindistan cevizi, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. İşte hindistan cevizli kartopu kurabiye tarifinin detayları...

    Hindistan cevizli kartopu kurabiye

    Oda ısısındaki tereyağı, ayçiçeği yağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra un, Hindistan cevizi, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 15-20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 12-15 dakika altları pembeleşene kadar pişirin. Fırından alır almaz Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımının içinde yuvarlayın. Ilındıktan sonra servis yapın.

    8-10 KİŞİLİK
    110 gram oda ısısında tereyağı
    1 su bardağı pudra şekeri
    Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
    2.5-3 su bardağı un
    1 su bardağı Hindistan cevizi
    2 yemek nişasta
    1 tatlı kaşığı kabartma tozu
    1 paket vanilya

    SÜSLEMEK İÇİN
    1 su bardağı Hindistan cevizi
    1 su bardağı pudra şekeri

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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