Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Son damla | Pratik bilgiler

    Limonunu sıktınız, fakat son damlaları da kullanmak istiyorsunuz. O zaman limonu buzdolabında bir süre bekletin, daha sonrasında ise mikrodalgaya koyup 20 saniye kadar bekletin.

    Son damla
    Limonunu sıktınız, fakat son damlaları da kullanmak istiyorsunuz. O zaman limonu buzdolabında bir süre bekletin, daha sonrasında ise mikrodalgaya koyup 20 saniye kadar bekletin.



    ÇELİKLER IŞILDASIN
    Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.



    MİS GİBİ
    Evinizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.



    KOLAY RENDELENSİN
    Peynirinizi 1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son damla | Pratik bilgiler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri