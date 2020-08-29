Son damla | Pratik bilgiler

sıktınız, fakat son damlaları da kullanmak istiyorsunuz. O zaman limonu buzdolabında bir süre bekletin, daha sonrasında ise mikrodalgaya koyup 20 saniye kadar bekletin.çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.