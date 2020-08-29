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    • Yaşam
    • 29.08.2020 Gazete
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    Bol ekşili köfte | lezzetler

    Kıymayı ve bulguru bir kabın içine alın. Tuz ve karabiber ekleyip su ilave ederek yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. İşte bol ekşili köfte tarifinin detayları...

    Bol ekşili köfte
    Kıymayı ve bulguru bir kabın içine alın. Tuz ve karabiber ekleyip su ilave ederek yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Tereyağını tencerede eritip kuzu etini ekleyin. Suyu çekene kadar kavurun. Arpacık soğan ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin. Salçaları katıp karıştırın. Et suyunu ilave edip pişirmeye başlayın. 10 dakika pişirdikten sonra nohut ve bulgurlu köfteleri ekleyip pişirmeye devam edin. Sumağı yarım çay bardağı suyla karıştırıp 5 dakika bekletin. Elde ettiğiniz suyu pişen yemeğe ilave edin. İkiye kırılmış biberlerini de ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sos için kıyılmış sarımsağı tereyağında kısık ateşte hafifçe kavurun. Nane ve pul biberi ekleyip hızlıca yemeğin üzerine gezdirerek dökün. Sıcak servis yapın.

    6 KİŞİLİK

    1.5 çay bardağı ince bulgur

    300 gram yağsız kıyma

    300 gram arpacık soğan

    300 gram parça kuzu eti

    1 çay bardağı su

    6 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    2.5 su bardağı et suyu

    1 su bardağı haşlanmış nohut

    2-3 adet kurutulmuş Arnavut biberi

    1 tatlı kaşığı sumak


    ÜZERİ İÇİN:

    2 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Kuru nane, pul biber

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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