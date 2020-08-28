Mutlu olmak için ne gerekli

mutlu olmak isterken, kimse bunun kendiliğinden olmayacağını kabul etmez. Birçok terapide gördüm ki, parası olan ve kariyeri olanlar da mutsuz. Hayattan ne beklediğiniz önemli. Bir kahve bile mutlu edebilir. Kişi bir küçük hediye ile de mutlu olabilir. Beklentileriniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. O nedenle hayata öncelikli olarak pozitif bakmalıyız. Her acı olay bizi üzse de, hayatın devam ettiğini hatırlatır bize yaşamımız. Mutlu olmak için hayatımızın gerçekleriyle yaşamalıyız. Çiftler birbirlerini tanımalı ki, sürprizler yapsın.