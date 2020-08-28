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    • Yaşam
    • 28.08.2020 Gazete
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    Limon reçeli | lezzetler

    Limonların alt ve üst kısımlarındaki uçları kesin. dörde bölün. İçlerindeki beyaz zarları ve çekirdekleri temizleyip ayrı bir kasede biriktirin. Limonları ince üçgen dilimleyin. İşte limon reçeli tarifinin detayları...

    Limon reçeli
    Limonların alt ve üst kısımlarındaki uçları kesin. dörde bölün. İçlerindeki beyaz zarları ve çekirdekleri temizleyip ayrı bir kasede biriktirin. Limonları ince üçgen dilimleyin. Büyük bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca sıcak su ilave edin. Limon zarları ve çekirdeklerini küçük tülbente bağlayıp tencereye atın. Harlı ateşte 30-35 dakika, kabukları yumuşayana dek pişirin. Tülbenti içinden alıp iyice sıkın ve içinden çıkan jöleli kısmı tencereye ilave edin. Toz şekeri ekleyip ara sıra tahta kaşıkla karıştırın. Kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Yiyene kadar serin yerde saklayın. Reçelin kıvamını anlamak için buzluğa bir yemek kaşığı yerleştirip soğutun. Buzluktan çıkarıp üzerine birkaç damla reçel damlatın. Kaşığın üzerinde kıvamlı, akmayan damlalar oluşuyorsa reçel olmuş demektir.


    1100 gram limon
    6 su bardağı sıcak su
    6 su bardağı toz şeker

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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