Köfteli patlıcan sarma

Köfte için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın ve 5-6 dakika yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda önce yuvarlayın ardından yassılaştırın. Az yağlı tavada kızartın. Patlıcanları alacalı soyun ve boyuna uzun şeritler halinde dilimleyin. Tuzlu suda acı suyu çıkana kadar 20 dakika bekletin. Suyunu süzüp kağıt havluyla kurulayın. Ardından az yağlı tavada, önlü arkalı kızartın. Pişen patlıcanların içine köfteleri yerleştirip rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine yerleştirin. Sos malzemesinin tamamını karıştırın ve köftelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

4 adet kemer patlıcan

KÖFTE İÇİN

350 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı veya galeta unu

1 adet yumurta, tuz

Birer çay kaşığı kimyon ve karabiber

KIZARTMAK İÇİN

Zeytinyağı

DOMATES SOSU İÇİN

3 adet rendelenmiş domates

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı sıcak su

Birer çay kaşığı karabiber, kekik, tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN