Ellerimiz de yüzümüz kadar bakıma ihtiyaç duyuyor; hele bu pandemi sürecinde o kadar çok yıkıyor ve dezenfektan madde kullanıyoruz ki ellerimiz daha fazla bakıma ihtiyaç duyuyor. İşte bakımlı eller için ipuçları…

TEMİZLEYİN: Kullandığınız temizleyicinin doğal içerikte, cilde faydalı yağ asitleri içeren yapıda olmasına dikkat edin.

KEÇİ SÜTLÜ SABUN, HUNCALIFE, 90 GR, 14,99 TL

BESLEYİN: Tırnaklarınızın güçlü olması için sağlıklı beslenmeye özen gösterin; ceviz, fındık, badem, baklagiller gibi biotin açısından zengin besinler tüketin.

ARGAN, GREYFURT, LIMON OTU VE FESLEĞEN YAĞI IÇEREN TIRNAK BALSAMI, INCIA, 62 TL

BAKIM YAPIN: Tırnak etlerinize ve tırnaklarınıza bitki özlerinden oluşan doğal içerikte ürünlerle bakım yapın.

NEMLENDİRİN: Bakımlı ellerin sırrı tabii ki nem. Bunun için besleyici içerikte bir el kremini yanınızdan ayırmayın.

MİNE ÇİÇEĞİ&ZENCEFİL EL KREMİ, ATELIER REBUL, 30 ML, 34,90 TL

ARINDIRIN: Haftada bir veya gerekirse iki kez, ellerinizi ölü deriden arındırmak için sadece 1 dakika peeling yapıp doğal formüllerle cildinizi arındırmalısınız

PEELINGLI EL BAKIM YAĞI, YVES ROCHER, 75 ML, 42,90 TL





ŞEHRİN TADINI ÇIKARIN

MANGO, Matteo Montanari tarafından fotoğraflanan model Grace Elizabeth'in yer aldığı yeni kampanyasıyla şehirdeki sade ve güzel yaşamımızın değerini bilmenin önemini vurguluyor. Kitap okumak için bir parkta oturmak, sinemada filmin başlamasını beklemek, mahallenizdeki mağazalardan alışveriş yapmak veya en sevdiğiniz kafede kahve içmek gibi... Koleksiyonundaki tasarımlar, sofistike dokunuşlarla kentsel bir atmosferi yansıtıyor.

GÜNÜN YILDIZLARI

LEOPAR DESENLI TÖRPÜ, THE CURVE/SEPHORA, 55 TL

FRENCH MANIKÜRÜ SETİ, FLORMAR, 24,99 TL

YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN