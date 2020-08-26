İstanbul Fatih'te 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, binayı küle çevirdi. Yangında bir kişi 2. katın penceresinden atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Yangın, Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Çıkmazı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birinci katta çıkan yangında alevler kısa sürede bütün binayı sardı. İkinci katta oturan bir apartman sakini alevlerden kurtulmak için pencereden aşağı atladı. Kişi kolundan ve sırtından yaralandı. Yangında kendi imkanlarıyla kurtulan bir kişi de dumandan etkilendi.