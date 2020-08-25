Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'un ölümü değil

    22 yaşındaki ’un nden ğü sanıldı. Yüksek dozda enjekte edilerek e kurban gittiği anlaşıldı.

    Kriz değil cinayet

    Kırıkkale'de Onur Oğuz (22) 16 Ağustos'ta, amcasının oğlu Y.O. (29) ve arkadaşı L.P. (31) ile bir evde buluştu. Yüksek dozda uyuşturucu enjekte edilen Oğuz, yaşamını yitirdi. Ekipler, genç adamın ailesine kalp krizinden öldüğünü söyledi. Y.O. ve L.P. gözaltına alındı. L.P., Y.O.'nun uyuşturucuyu Oğuz'a verdiğini söyledi. Y.O. tutuklandı. Baba Adnan Oğuz, "Bize kalp krizi dediler. Bir itirafçı vicdan azabı çektiğinden dolayı geldi yanımıza 'kalp krizi değil, Y.O. uyuşturucu enjekte etti' dedi. 20 dakika arayla koluna eroin enjekte etmişler. Oğlumun cebindeki 5 bin lirayı da almışlar" diye konuştu. Anne Demet Oğuz ise, "Oğlumu canice öldürdüler ve ölümünü izlediler. Kimseye haber vermemişler başında beklemişler. Gece el ayak çekilince ırmağa atmayı beklemişler. Sözün bittiği yerdeyim acının tarifi yok" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Onur Oğuz'un ölümü kalp krizi değil cinayet
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri