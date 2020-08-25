Kırıkkale'de Onur Oğuz (22) 16 Ağustos'ta, amcasının oğlu Y.O. (29) ve arkadaşı L.P. (31) ile bir evde buluştu. Yüksek dozda uyuşturucu enjekte edilen Oğuz, yaşamını yitirdi. Ekipler, genç adamın ailesine kalp krizinden öldüğünü söyledi. Y.O. ve L.P. gözaltına alındı. L.P., Y.O.'nun uyuşturucuyu Oğuz'a verdiğini söyledi. Y.O. tutuklandı. Baba Adnan Oğuz, "Bize kalp krizi dediler. Bir itirafçı vicdan azabı çektiğinden dolayı geldi yanımıza 'kalp krizi değil, Y.O. uyuşturucu enjekte etti' dedi. 20 dakika arayla koluna eroin enjekte etmişler. Oğlumun cebindeki 5 bin lirayı da almışlar" diye konuştu. Anne Demet Oğuz ise, "Oğlumu canice öldürdüler ve ölümünü izlediler. Kimseye haber vermemişler başında beklemişler. Gece el ayak çekilince ırmağa atmayı beklemişler. Sözün bittiği yerdeyim acının tarifi yok" dedi.