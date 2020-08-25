Elbisenizin, tişörtünüzün, gömleğinizin üzerine alıp stilinizi kolayca tamamlayacağınız jean mont seçenekleri…
GÜNÜN YILDIZLARI
Sırt çantası tutkunları için...
60 SANİYEDE KUSURSUZ CİLT!
İtiraf edin, cildinizi temizlemek için kaç saniye ayırıyorsunuz? Amerikalı güzellik uzmanı Nayamka Roberts-Smith, takipçilerine yüzlerini temizlemeye 60 saniye ayırdıklarında, temizleme ürününün cilde iyice nüfuz ettiğini, böylece ciltlerinin daha temiz, yumuşak ve pürüzsüz olacağını söylemiş ve deneyen herkes bunun etkisini görmüş. Parmaklarınızla yüzünüzün her bölgesine özen göstererek 60 saniye güzelce temizlemeniz yeterli!
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
GÜNÜN YILDIZLARI
Sırt çantası tutkunları için...
60 SANİYEDE KUSURSUZ CİLT!
İtiraf edin, cildinizi temizlemek için kaç saniye ayırıyorsunuz? Amerikalı güzellik uzmanı Nayamka Roberts-Smith, takipçilerine yüzlerini temizlemeye 60 saniye ayırdıklarında, temizleme ürününün cilde iyice nüfuz ettiğini, böylece ciltlerinin daha temiz, yumuşak ve pürüzsüz olacağını söylemiş ve deneyen herkes bunun etkisini görmüş. Parmaklarınızla yüzünüzün her bölgesine özen göstererek 60 saniye güzelce temizlemeniz yeterli!
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ