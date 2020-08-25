Çikolatalı kek nasıl yapılır? | Zamasız lezzetler

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak şeker eriyip karışımın rengi beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine kalan sıvı malzemeleri ve katı malzemeleri sırasıyla ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp karışımı içine doldurun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ganaj için kremayı küçük bir tencerede kaynatmadan ısıtın. Kuvertür çikolatayı bıçakla kıyın. Bir kasenin içine alın. Kaynatmadan ısıttığınız kremayı çikolataya ekleyip karıştırın. Keki fırından aldıktan sonra 1 saat süreyle dinlendirin. Üzerine ganajı gezdirerek dökün. Yarım saat tekrar dinlendirip servis yapın.
8-10 KİŞİLİK
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı soğutulmuş filtre kahve
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
GANAJ İÇİN
200 gram sütlü çikolata
200 gram krema
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
8-10 KİŞİLİK
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı soğutulmuş filtre kahve
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
GANAJ İÇİN
200 gram sütlü çikolata
200 gram krema
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER