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    • Yaşam
    • 25.08.2020 Gazete
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    Çikolatalı kek nasıl yapılır? | Zamasız lezzetler

    Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak şeker eriyip karışımın rengi beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine kalan sıvı malzemeleri ve katı malzemeleri sırasıyla ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın. İşte çikolatalı kek tarifinin devamı...

    Çikolatalı kek
    Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak şeker eriyip karışımın rengi beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine kalan sıvı malzemeleri ve katı malzemeleri sırasıyla ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp karışımı içine doldurun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). için kremayı küçük bir tencerede kaynatmadan ısıtın. Kuvertür çikolatayı bıçakla kıyın. Bir kasenin içine alın. Kaynatmadan ısıttığınız kremayı çikolataya ekleyip karıştırın. Keki fırından aldıktan sonra 1 saat süreyle dinlendirin. Üzerine ganajı gezdirerek dökün. saat tekrar dinlendirip servis yapın.

    8-10 KİŞİLİK
    3 adet yumurta
    1 su bardağı toz şeker
    Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
    Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
    Yarım çay bardağı süt
    Yarım çay bardağı soğutulmuş filtre kahve
    2 su bardağı un
    1 paket kabartma tozu
    4 yemek kaşığı kakao
    2 yemek kaşığı cevizi

    GANAJ İÇİN
    200 gram sütlü çikolata
    200 gram krema

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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