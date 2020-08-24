Sebzeli ve hellim peynirli börek

kabak, patates ve kırmızıbiberi doğrayın. Zeytinyağı ile soteleyin. Ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip sebzeler biraz yumuşayana kadar soteleyin. Yumuşamadan ocaktan alıp bekletin. Ilınan sebzelere dereotunu ekleyip harmanlayın. Baton kek kalıbının içini pişirme kağıdı ile kaplayın. 3 milföy hamurunu merdaneyle hafif açıp kalıbın her yanını kaplayın. İç malzemenin yarısını kalıba dökün. Üzerine hellim peynirinin yarısını yerleştirin ve kalan malzemeyi dökün. Kalan hellim peynirini ekleyin ve 2 milföyle üzerini kaplayın. Üzer§ine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.150 gram hellim peyniri2 adet havuç1 adet kabak1 adet patates2 adet salçalık kırmızıbiber1 diş ezilmiş sarımsak4-5 dal kıyılmış dereotu5 adet milföy3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz1 adet yumurtanın sarısı