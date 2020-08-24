Sebzeli ve hellim peynirli börek

Havuç, kabak, patates ve kırmızıbiberi doğrayın. Zeytinyağı ile soteleyin. Ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip sebzeler biraz yumuşayana kadar soteleyin. Yumuşamadan ocaktan alıp bekletin. Ilınan sebzelere dereotunu ekleyip harmanlayın. Baton kek kalıbının içini pişirme kağıdı ile kaplayın. 3 milföy hamurunu merdaneyle hafif açıp kalıbın her yanını kaplayın. İç malzemenin yarısını kalıba dökün. Üzerine hellim peynirinin yarısını yerleştirin ve kalan malzemeyi dökün. Kalan hellim peynirini ekleyin ve 2 milföyle üzerini kaplayın. Üzer§ine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.
4 KİŞİLİK
150 gram hellim peyniri
2 adet havuç
1 adet kabak
1 adet patates
2 adet salçalık kırmızıbiber
1 diş ezilmiş sarımsak
4-5 dal kıyılmış dereotu
5 adet milföy
3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz
ÜZERİ İÇİN
1 adet yumurtanın sarısı
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN
4 KİŞİLİK
150 gram hellim peyniri
2 adet havuç
1 adet kabak
1 adet patates
2 adet salçalık kırmızıbiber
1 diş ezilmiş sarımsak
4-5 dal kıyılmış dereotu
5 adet milföy
3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz
ÜZERİ İÇİN
1 adet yumurtanın sarısı
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN