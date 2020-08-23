Kıymalı ve kuş üzümlü saray böreği

İç harcı için tereyağını eritip kıymayı 3-4 dakika kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ve kuş üzümünü ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun. Tarçın, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. 1-2 kez çevirdikten sonra ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. 1 adet yufkayı tezgaha yayın. 4 adet üçgen parça olacak şekilde önce enine sonra boyuna kesin. Diğer üç yufkayı da aynı şekilde hazırlayın ve toplam 16 adet üçgen parça elde edin. Yufkaları ıslatmak için su ve ayçiçeği yağını bir kapta çırpın. Kestiğiniz yufkalardan birinin üzerine fırça yardımıyla bu karışımdan sürün. Geniş kısmına kıymalı iç malzemeden koyun. Rulo yapıp gül şekli verin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. Böreklerin üzerine süt ve yumurta karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
6 KİŞİLİK - 4 ADET YUFKA
YUFKALARI ISLATMAK İÇİN
3 çay bardağı su
2 çay bardağı ayçiçeği yağı
İÇ HARCI İÇİN
3 yemek kaşığı tereyağı
500 gram kıyma
4 adet soğan
1 çay bardağı kuş üzümü
Birer çay kaşığı tarçın ve toz şeker
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN
2 yemek kaşığı süt
1 adet yumurta
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
6 KİŞİLİK - 4 ADET YUFKA
YUFKALARI ISLATMAK İÇİN
3 çay bardağı su
2 çay bardağı ayçiçeği yağı
İÇ HARCI İÇİN
3 yemek kaşığı tereyağı
500 gram kıyma
4 adet soğan
1 çay bardağı kuş üzümü
Birer çay kaşığı tarçın ve toz şeker
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN
2 yemek kaşığı süt
1 adet yumurta
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER