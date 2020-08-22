Eve iş getirirseniz mutsuzluk başlar | Mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları

Çiftler genelde modern ilişkilerden çok şey beklendiğini sık sık belirtir. Partnerinizin en iyi arkadaşınız ve sevgiliniz, psikoterapistiniz ve çocuk bakımı iş arkadaşınız da aslında. Ve bu roller, tarihsel olarak, ortak yapılar içinde yayılıyordu. Görünüşe göre bu salgın, ortaklarımıza güvenmek zorunda olduğumuz dereceyi daha da büyüttü. Bence şu anda gerçekten gerekli olan şey, sınırlar, rutinler ve ritüeller yaratmamızdır. Gündüz ve akşam, hafta ve hafta sonu, çalışma zamanı, aile zamanı ve kişisel zamanı ayarlayabilmemiz. Yemek yiyeceğimiz zaman, masayı sıfırlayacak mıyız yoksa iş hayatımızı masaya mı getireceğiz. Eğer iş hayatınızı masaya getiriyorsanız, bu büyük risk. Çünkü iş hayatınızı eve getirmeyin. Elbette salgın süresinde home Office hayatımız olsa da artık normale dönmeye başladık. Home office çalışsak da bir odada bunu sınırlayalım. Çünkü evde iş, işte ise ev hayatını kenara bırakmalıyız. Araştırmalar gösteriyor ki, evde işi düşünenlerin yüzde 73'ü ilişkilerinde mutsuzluk yaşıyor. O nedenle eğer mutlu bir hayat istiyorsak, işinizi ofiste bırakın.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ