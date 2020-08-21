Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Reyhanlı köz domates ve kırmızıbiber çorbası | lezzetler

    Domates ve biberleri ikiye kesip biberlerin saplarını temizleyin. , zeytinyağının yarısı, 3 dal reyhan ve tuz ile harmanlayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. İşte reyhanlı köz domates ve kırmızıbiber çorbası tarifinin devamı...

    Reyhanlı köz domates ve kırmızıbiber çorbası
    Domates ve biberleri ikiye kesip biberlerin saplarını temizleyin. , zeytinyağının yarısı, 3 dal reyhan ve tuz ile harmanlayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp kabuklarını soyun ve yemeklik doğrayın. Kalan zeytinyağını bir tencerede ısıtıp yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Doğradığınız sebzeleri ve kalan reyhanı ekleyip soteleyin. Su, tuz ve karabiber ilave edip 20 dakika pişirin. Mutfak robotunda ezin ve reyhanla süsleyerek servis yapın.

    6-8 KİŞİLİK

    4 adet domates
    3 adet salçalık kırmızıbiber
    2 diş ezilmiş sarımsak
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    6-7 dal reyhan
    1 adet soğan
    4-5 su bardağı sıcak su
    Tuz, karabiber

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Reyhanlı köz domates ve kırmızıbiber çorbası | Zamansız lezzetler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri