Özellikle yazın artan cilt lekeleriniz ve çilleriniz varsa cildinize özel bir bakım uygulamalı, ürünlerinizi dikkatli seçmeli ve güneşten korunmalısınız.lekelerinin oluşmasının en büyük iki sebebi; güneş ve yaşlanma. En sık görüldüğü alanlar ise yüz, el, sırt ve omuzlar. İşte, leke karşıtı çözüm sunan cilt temizliği ve bakım ürünleri…