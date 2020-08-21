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    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
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    ciltler için öneriler | Yaşam günlüğü

    Özellikle yazın artan cilt lekeleriniz ve çilleriniz varsa cildinize özel bir bakım uygulamalı, ürünlerinizi dikkatli seçmeli ve güneşten korunmalısınız.

    Pürüzsüz ciltler
    Özellikle yazın artan cilt lekeleriniz ve çilleriniz varsa cildinize özel bir bakım uygulamalı, ürünlerinizi dikkatli seçmeli ve güneşten korunmalısınız.

    Cilt lekelerinin oluşmasının en büyük iki sebebi; güneş ve yaşlanma. En sık görüldüğü alanlar ise yüz, el, sırt ve omuzlar. İşte, leke karşıtı çözüm sunan cilt temizliği ve bakım ürünleri…



    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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