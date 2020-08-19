Modanın geleceği | Yaşam Günlüğü

Moda ve tasarım ürünlerinde karbon ayak izinin göz önünde bulundurulması, kullanılan su miktarı dünyamızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Örneğin; bir denim pantolonun üretiminde kullanılan su miktarı 9500 litre ve bu, bir kişinin neredeyse dokuz yıllık içme suyu ihtiyacına denk geliyor. Pamuklu bir tişörtün üretiminde ise yaklaşık 2700 litre suya ihtiyaç duyuluyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, kişilerin gelecek yıllarda kısa dönem ürün kiralama; dayanıklılığı yüksek ürünlere yönelim ve az kullanılan ürünlerin tekrar satıldığı modelleri tercih edeceklerini söylüyor. Alınan her ürünün karbon ayak izinin bir parçası olduğunu belirtiyor ve kotumuzu kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları açıklıyor: "Kotu bir kez giydikten sonra yıkamak yerine 10 kez giydikten sonra yıkamak, çevreye olan etkisini yüzde 60-70 oranında azaltıyor. Düşük sıcaklıkta yıkamak, makine dolmadan çalıştırmamak, yıkama sayısını azaltmak için güneşte bekletmek yapabileceklerimizden birkaçı". Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi ayrıca; moda endüstrisinin gelirlerinde 2020'de yıllık yüzde 27 ila 30 daralma, 2021'de ise yüzde 2 ila 4 büyüme beklendiğini belirtiyor.
Pandemi süreci ve sonrasında dijital satışların artacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, Ellen Mac Arthur Vakfı 2017 raporunda sıralanan altı tip moda tüketicisini de şöyle açıklıyor: "Kampanyacı, marjinal, aidiyetçi, kaçıngan, ünlü takipçisi ve çevresel duyarlı." Peki, siz hangi tip tüketicisiniz?
MİNİ ŞIKLIK
Sevilen oyuncu Jennifer Aniston, giyim tarzıyla da her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Siz de böyle bir mini, drape elbise arıyorsanız işte farklı modeller...
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, kişilerin gelecek yıllarda kısa dönem ürün kiralama; dayanıklılığı yüksek ürünlere yönelim ve az kullanılan ürünlerin tekrar satıldığı modelleri tercih edeceklerini söylüyor. Alınan her ürünün karbon ayak izinin bir parçası olduğunu belirtiyor ve kotumuzu kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları açıklıyor: "Kotu bir kez giydikten sonra yıkamak yerine 10 kez giydikten sonra yıkamak, çevreye olan etkisini yüzde 60-70 oranında azaltıyor. Düşük sıcaklıkta yıkamak, makine dolmadan çalıştırmamak, yıkama sayısını azaltmak için güneşte bekletmek yapabileceklerimizden birkaçı". Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi ayrıca; moda endüstrisinin gelirlerinde 2020'de yıllık yüzde 27 ila 30 daralma, 2021'de ise yüzde 2 ila 4 büyüme beklendiğini belirtiyor.
Pandemi süreci ve sonrasında dijital satışların artacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, Ellen Mac Arthur Vakfı 2017 raporunda sıralanan altı tip moda tüketicisini de şöyle açıklıyor: "Kampanyacı, marjinal, aidiyetçi, kaçıngan, ünlü takipçisi ve çevresel duyarlı." Peki, siz hangi tip tüketicisiniz?
MİNİ ŞIKLIK
Sevilen oyuncu Jennifer Aniston, giyim tarzıyla da her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Siz de böyle bir mini, drape elbise arıyorsanız işte farklı modeller...
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN