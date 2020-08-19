Lezzetli salatalar | Pratik bilgiler

lezzetli olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. Sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.kabuğunu soymakmaalesef o kadarkolay değil. Ancakkaynar suyadaldırıp, bıçağıntersini domatesinyüzeyinde gezdirin.Farkı görün.çiçekleri canlandırmak için küçük bir adım yeterli olacaktır. Çiçeğin toprağına yumurta kabukları, muz kabuğu ve kahve ekleyin. Kısa sürede çiçekler canlanacak.1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.