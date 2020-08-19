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    • Yaşam
    • 19.08.2020 Gazete
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    Lezzetli salatalar | Pratik bilgiler

    Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. Sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.

    Lezzetli salatalar
    Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. Sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.

    DOMATESİ SOYARKEN
    Domatesin kabuğunu soymak maalesef o kadar kolay değil. Ancak kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin. Farkı görün.



    ÇİÇEKLER SOLMASIN
    Solan çiçekleri canlandırmak için küçük bir adım yeterli olacaktır. Çiçeğin toprağına yumurta kabukları, muz kabuğu ve kahve ekleyin. Kısa sürede çiçekler canlanacak.

    RAHAT RENDELEMEK İÇİN
    Peynirinizi 1-1.30 saat kadar buzlukta bekletin. Buzlukta bekleyen peynir sertleşir ve daha kolay bir şekilde rendelenir.
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