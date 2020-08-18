Sanat ve mobilya İstikbal ile buluştu

Kaliteli yaşam alanları tasarlamak, hayatlara dokunmak, yapılmayanı yapmak... Kurulduğu günden itibaren bu değerler doğrultusunda çalışan İstikbal, yine adından söz ettirecek bir koleksiyona imza attı... Mobilya tasarımlarına sanatsal dokunuşlarda bulunan İstikbal Sanat Koleksiyonu, hayata geçirildi. Yaşam alanlarına sanatsal değer katılırken, konfordan da ödün verilmedi... Koleksiyonun ilk ürünlerini Devrim Erbil'in İstanbul yorumları süslüyor. Erbil'in fırçası ve İstikbal deneyimiyle hazırlanan bu seri ile sanatın yeni formu artık evlerde...
GALATA EVLERDE
Galata'dan İstanbul'u seyrederken insanın içini huzur kaplar, denizin engin maviliği ve kuşların cıvıltısı bu huzuru doyumsuz yapar. Usta sanatçının fırça darbeleri İstanbul'un bu yönünü farklı bir gözle görmemizi sağlıyor. İstikbal'in Diego Galata Koltuk, Yemek Odası ve Yatak Odası takımlarıyla evlere taşınıyor.
SÜLEYMANİYE'NİN MİSTİK ATMOSFERİ HER AN SİZİNLE
İstanbul Süleymaniye'ye, Süleymaniye kuşlara ev sahipliği yapıyor. Resmin şairi Devrim Erbil döngüyü kendi yorumlarıyla ele alıyor. Süleymaniye'nin mistik atmosferi Diego Yeditepe koltuk, yemek ve yatak odası takımlarıyla evlerde yerini alıyor.
GALATA EVLERDE
Galata'dan İstanbul'u seyrederken insanın içini huzur kaplar, denizin engin maviliği ve kuşların cıvıltısı bu huzuru doyumsuz yapar. Usta sanatçının fırça darbeleri İstanbul'un bu yönünü farklı bir gözle görmemizi sağlıyor. İstikbal'in Diego Galata Koltuk, Yemek Odası ve Yatak Odası takımlarıyla evlere taşınıyor.
SÜLEYMANİYE'NİN MİSTİK ATMOSFERİ HER AN SİZİNLE
İstanbul Süleymaniye'ye, Süleymaniye kuşlara ev sahipliği yapıyor. Resmin şairi Devrim Erbil döngüyü kendi yorumlarıyla ele alıyor. Süleymaniye'nin mistik atmosferi Diego Yeditepe koltuk, yemek ve yatak odası takımlarıyla evlerde yerini alıyor.