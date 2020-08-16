Tahta kaşıkları hayata döndürmek

Ahşap kaşık ve spatulalar, zamanla yeni görünümlerini kaybederek hoş olmayan bir renk ve koku kaplar. Yapmanız gereken tek şey tahta kaşıkları suda kaynatın ve güneşte kurumaya bırakın. Bu, hoş olmayan kokular gider ve onlara yeni bir görünüm sağlamış olursunuz.
METAL MUTFAK EŞYALARINI ESKİ PARLAKLIĞINA NASIL GERİ DÖNDÜREBİLİRİM?
Çelik mutfak eşyalarını eski parlaklığına geri döndürmek için, sirke ve su karışımı ile yıkayın. İsterseniz eşyaları gece boyunca bu karışımda bekletebilirsiniz.
ELLERİNİZDEKİ HOŞ OLMAYAN KOKULARDAN NASIL KURTULURSUNUZ?
İnatçı sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limon kullanın. Ellerinize sürün ve su ile durulayın.
METAL MUTFAK EŞYALARINI ESKİ PARLAKLIĞINA NASIL GERİ DÖNDÜREBİLİRİM?
Çelik mutfak eşyalarını eski parlaklığına geri döndürmek için, sirke ve su karışımı ile yıkayın. İsterseniz eşyaları gece boyunca bu karışımda bekletebilirsiniz.
ELLERİNİZDEKİ HOŞ OLMAYAN KOKULARDAN NASIL KURTULURSUNUZ?
İnatçı sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limon kullanın. Ellerinize sürün ve su ile durulayın.