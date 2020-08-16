Domatesli piliç baget | Zamansız lezzetler

Bagetleri yıkayıp iyice kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve bagetleri harlı ateşte çevirerek kızartın. Daha sonra bir tabağa alın. Aynı tavada doğranmış biberleri renklerini kaybetmeyecek şekilde soteleyin. Yıkanıp doğranmış soğan, sarımsak ve yıkanıp ikiye kesilmiş kiraz domatesleri ilave ederek harlı ateşte 3-4 dakika soteleyin. Üzerine tavuk bagetleri, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tavanın kapağını kapatarak birkaç dakika demlenmeye bırakın. Biberiye ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.
8 KİŞİLİK
500 gram kiraz domates
8 adet piliç baget
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet sivri biber
1 adet sarı biber
3 dal taze soğan
4-5 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı kekik
3 dal biberiye
1 tatlı kaşığı tuz
EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER
8 KİŞİLİK
500 gram kiraz domates
8 adet piliç baget
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet sivri biber
1 adet sarı biber
3 dal taze soğan
4-5 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı kekik
3 dal biberiye
1 tatlı kaşığı tuz
EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER