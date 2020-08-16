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    • Yaşam
    • 16.08.2020 Gazete
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    Domatesli piliç baget | Zamansız lezzetler

    Bagetleri yıkayıp iyice kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve bagetleri harlı ateşte çevirerek kızartın. Daha sonra bir tabağa alın. Aynı tavada doğranmış biberleri renklerini kaybetmeyecek şekilde soteleyin. İşte domatesli piliç baget tarifinin detayları...

    Domatesli piliç baget
    Bagetleri yıkayıp iyice kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve bagetleri harlı ateşte çevirerek kızartın. Daha sonra bir tabağa alın. Aynı tavada doğranmış biberleri renklerini kaybetmeyecek şekilde soteleyin. Yıkanıp doğranmış soğan, sarımsak ve yıkanıp ikiye kesilmiş kiraz domatesleri ilave ederek harlı ateşte 3-4 dakika soteleyin. Üzerine tavuk bagetleri, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tavanın kapağını kapatarak birkaç dakika demlenmeye bırakın. Biberiye ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.

    8 KİŞİLİK
    500 gram kiraz domates
    8 adet piliç baget
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    4 adet sivri biber
    1 adet sarı biber
    3 dal taze soğan
    4-5 diş sarımsak
    1 çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı pul biber
    1 yemek kaşığı kekik
    3 dal biberiye
    1 tatlı kaşığı tuz

    EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER

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