Domatesli piliç baget | Zamansız lezzetler

yıkayıp iyice kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve bagetleri harlı ateşte çevirerek kızartın. Daha sonra bir tabağa alın. Aynı tavada doğranmış biberleri renklerini kaybetmeyecek şekilde soteleyin. Yıkanıp doğranmış soğan, sarımsak ve yıkanıp ikiye kesilmiş kiraz domatesleri ilave ederek harlı ateşte 3-4 dakika soteleyin. Üzerine tavuk bagetleri, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ilave edip karıştırın. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tavanın kapağını kapatarak birkaç dakika demlenmeye bırakın. Biberiye ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.500 gram kiraz domates8 adet piliç baget1 yemek kaşığı zeytinyağı4 adet sivri biber1 adet sarı biber3 dal taze soğan4-5 diş sarımsak1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı pul biber1 yemek kaşığı kekik3 dal biberiye1 tatlı kaşığı tuz