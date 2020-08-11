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    • Yaşam
    • 11.08.2020 Gazete
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    İşte yazın öne çıkan modelleri! YAŞAM GÜNLÜĞÜ

    Yazın öne çıkan modelleri için Hollywood ünlülerinden ilham alabilirsiniz. gibi Bob modeli dalgalı saçlarla çok havalı olacaksınız...

    Yaz saçları

    Yazın öne çıkan modelleri için Hollywood ünlülerinden ilham alabilirsiniz.


    gibi Bob modeli dalgalı saçlarla çok havalı olacaksınız.

    Doğal dolgunluk içi bakım ürünü, AVEDA, 189 TL

    Julianne Hough tarzı bir retro topuz yaz davetleri için ideal.

    Düzleştirici saç spreyi, AVON, 17,99 TL


    Beyoncé'nin göz dolduran dalgalarıyla hep havalı görünün.

    Belirgin bukleler için bakım kremi, YVES ROCHER,46,32 TL



    'ın kısa kakülleriyle fark yaratın.

    Onarıcı bakım yağı, pantene/ watsons, 100 ml, 18,95 tl

    OFİS STİLİ
    OFİS şıklığı için zarif öneriler…


    Saten bluz,GUSTO, 167,96 TL

    Topuklu sandalet, ALDO, 319,60 TL

    Taşlı küpe, SO CHIC, 168 TL

    Dar kesim pantolon, MANGO, 229,99

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Cildinize parlak ve canlı bir etki veren aydınlatıcıları, elmacık kemiklerinize, kaş altlarınıza ve dudaklarınıza sürebilirsiniz.

    Jel aydınlatıcı, SEPHORA, 64,90 TL

    Stick aydınlatıcı, FLORMAR, 39,99 TL

    Sıvı aydınlatıcı, THE BODY SHOP, 99,90 TL

    AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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