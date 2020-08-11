Yazın öne çıkan saç modelleri için Hollywood ünlülerinden ilham alabilirsiniz.



Jessica Alba gibi Bob modeli dalgalı saçlarla çok havalı olacaksınız.

Doğal dolgunluk içi bakım ürünü, AVEDA, 189 TL

Julianne Hough tarzı bir retro topuz yaz davetleri için ideal.

Düzleştirici saç spreyi, AVON, 17,99 TL



Beyoncé'nin göz dolduran dalgalarıyla hep havalı görünün.

Belirgin bukleler için bakım kremi, YVES ROCHER,46,32 TL





Emma Watson'ın kısa kakülleriyle fark yaratın.

Onarıcı bakım yağı, pantene/ watsons, 100 ml, 18,95 tl

OFİS STİLİ

OFİS şıklığı için zarif öneriler…



Saten bluz,GUSTO, 167,96 TL

Topuklu sandalet, ALDO, 319,60 TL

Taşlı küpe, SO CHIC, 168 TL

Dar kesim pantolon, MANGO, 229,99

GÜNÜN YILDIZLARI

Cildinize parlak ve canlı bir etki veren aydınlatıcıları, elmacık kemiklerinize, kaş altlarınıza ve dudaklarınıza sürebilirsiniz.

Jel aydınlatıcı, SEPHORA, 64,90 TL

Stick aydınlatıcı, FLORMAR, 39,99 TL

Sıvı aydınlatıcı, THE BODY SHOP, 99,90 TL

AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ