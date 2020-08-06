Tutku için araya mesafe koyun! İşte mutlu evliliğin sırları...

çok kadın ilişkiye nasıl hayır diyebileceğini bilmediğinden hiç mutlu olmadığı şeyleri yapmak durumunda kalıyor. Ancak ilişki sırasında hayır deme hakkı olduğunu bilmek, mutlu bir birlikteliğe giden yolda önemli bir adımdır. İki tarafın da mutlu olduğu cinsel hayat için hayır demeyi öğrenin. Fazla yakınlaşan bir çift, 'kardeş gibiyiz' duygusuna kapılırsa, ilişki ölür. Biri çocuk, anne, baba, kardeş rolündeyse ilişki yaşamaz. Bunu düzeltmek çok zor. Karşındakini ya da kendini bambaşka bir biçimde görmeye başlıyorsun. Anne yerine koyduğun o kadın, bir anda erişilmez gözükebiliyor. Ya da tam tersi. Bazen insanlar 10 yıl birbirleriyle ilgilenmiyor. Ama araya kıskançlık girince kaybetmekten korkuyorlar. Korku ve arzu zaten çok yakın duygular. Bir anda 10 yıllık uzaklık, birden yakınlaşmaya dönüşüyor. Eskiden aldatıldığını söylemek bir utançken, şimdilerde aldatılmaya rağmen o kişiyle hala birlikte olmak bir utanç. Uzun süreli ilişkiler, güven, istikrar ve yakınlık hislerine dayalı olarak sürüyor. İlişkide soğukluk çeken çiftler için değişiklik çok önemli... Eşinizle, daha önce ikinizin de hiç bulunmadığı bir ortamda buluşun. Bazen tutkuyu yok eden şey ilişkide kadın ve erkek arasında yakınlık olmaması değil, çok fazla yakınlık olmasıdır.

ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ