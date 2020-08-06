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    • Yaşam
    • 06.08.2020 Gazete
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    Peynirli pastırmalı frittata | Zamansız lezzetler

    Yumurta, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Kıyılmış kırmızıbiber ve rendelenmiş peyniri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Fırına girmeye uygun bir tavaya zeytinyağı ve pastırmayı alıp hafifçe pişirin. Pastırmayı pişirme kağıdı üzerine alın. İşte peynirli pastırmalı frittata tarifinin devamı...

    Peynirli pastırmalı frittata
    Yumurta, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Kıyılmış kırmızıbiber ve rendelenmiş peyniri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Fırına girmeye uygun bir tavaya zeytinyağı ve pastırmayı alıp hafifçe pişirin. Pastırmayı pişirme kağıdı üzerine alın. Aynı tavaya yumurtalı karışımı döküp tavayı ocağa oturtun ve orta ateşte ortalama 5 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika, ortası hafif yumuşak kalacak şekilde pişirin. Servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    150 gram Abaza peyniri veya kaşar peyniri
    5 dilim ince doğranmış pastırma
    6 adet yumurta
    1 su bardağı süt
    1/4 çay kaşığı karabiber
    1 adet acı kırmızı biber
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    Yarım çay kaşığı tuz

    EMİNE TUNADAN -ZAMANSIZ LEZZETLER
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