Peynirli pastırmalı frittata | Zamansız lezzetler

, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Kıyılmış kırmızıbiber ve rendelenmiş peyniri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Fırına girmeye uygun bir tavaya zeytinyağı ve pastırmayı alıp hafifçe pişirin. Pastırmayı pişirme kağıdı üzerine alın. Aynı tavaya yumurtalı karışımı döküp tavayı ocağa oturtun ve orta ateşte ortalama 5 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika, ortası hafif yumuşak kalacak şekilde pişirin. Servis yapın.150 gram Abaza peyniri veya kaşar peyniri5 dilim ince doğranmış pastırma6 adet yumurta1 su bardağı süt1/4 çay kaşığı karabiber1 adet acı kırmızı biber1 yemek kaşığı zeytinyağıYarım çay kaşığı tuz