Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Izgara temizliği nasıl yapılır? | Pratik bilgiler

    Özellikle fırında et kızarttığınız zaman, ızgaralar çok kirlenir. Yıkarken de, ızgaraları temizlemek biraz zor gelebilir. Fakat ızgaraları ıslatıp, ponza taşıyla ovarsanız tüm yağların ve lekelerin çıktığını, ızgaranın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

    Izgara temizliği
    Özellikle fırında et kızarttığınız zaman, ızgaralar çok kirlenir. Yıkarken de, ızgaraları temizlemek biraz zor gelebilir. Fakat ızgaraları ıslatıp, ponza taşıyla ovarsanız tüm yağların ve lekelerin çıktığını, ızgaranın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

    I PATLATIN
    Mısırları     haşlarken daha lezzetli olması için yapacağınız çok basit bir yöntem var. Tencereye bir çay kaşığı şeker atın. Ayrıca mısır kabuklarını yıkadıktan sonra onları da koyabilirsiniz.



    KURU VE DİRİ FASULYE
    Kuru     fasulyeleri dağılmadan pişirmek istiyorsanız bunun pratik yöntemi var. Tuzu ve salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra koyun.

    MUZLU KREM!
    Eğer     cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kaşığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su §ile yıkayın.

    Haberler Yaşam Izgara temizliği nasıl yapılır? | Pratik bilgiler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri