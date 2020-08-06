Izgara temizliği nasıl yapılır? | Pratik bilgiler

Özellikle fırında et kızarttığınız zaman, ızgaralar çok kirlenir. Yıkarken de, ızgaraları temizlemek biraz zor gelebilir. Fakat ızgaraları ıslatıp, ponza taşıyla ovarsanız tüm yağların ve lekelerin çıktığını, ızgaranın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.haşlarken daha lezzetli olması için yapacağınız çok basit bir yöntem var. Tencereye bir çay kaşığı şeker atın. Ayrıca mısır kabuklarını yıkadıktan sonra onları da koyabilirsiniz.fasulyeleri dağılmadan pişirmek istiyorsanız bunun pratik yöntemi var. Tuzu ve salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra koyun.cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kaşığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su §ile yıkayın.