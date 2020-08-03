Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    olması için ne yapmak gerekir? | Pratik bilgiler

    Pilav pişirirken içine koyacağınız birkaç damla limon suyu ile olmasını sağlayabilirsiniz. İşte sizler için derledğimiz pratik bilgiler...

    Özel pilav
    Pilav pişirirken içine koyacağınız birkaç damla limon suyu ile pilavın tane tane olmasını sağlayabilirsiniz. Haydi pilav için mutfağa…

    HIZLI SOĞUTMA
    İçecekleri     hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğinizin 2-3 dakika içinde buz gibi olduğunu göreceksiniz.



    ELLER ACIMASIN
    Acı     biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız küçük bir hazırlık yeterli olacak. bir parça zeytinyağı ile yağlayın, sonra biberi doğrayın.


    Bitmiş     çikolata kreması kavanozunun içine sıcak süt koyup çalkalayın ve kendinize enfes bir sıcak çikolata ikram edin.
    Haberler Yaşam Pilavın tane tane olması için ne yapmak gerekir? | Pratik bilgiler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri