Pilav pişirirken içine koyacağınız birkaç damla limon suyu ile pilavın tane tane olmasını sağlayabilirsiniz. Haydi pilav için mutfağa…
HIZLI SOĞUTMA
İçecekleri hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğinizin 2-3 dakika içinde buz gibi olduğunu göreceksiniz.
ELLER ACIMASIN
Acı biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız küçük bir hazırlık yeterli olacak. Ellerinizi bir parça zeytinyağı ile yağlayın, sonra biberi doğrayın.
SICAK ÇİKOLATA
Bitmiş çikolata kreması kavanozunun içine sıcak süt koyup çalkalayın ve kendinize enfes bir sıcak çikolata ikram edin.
HIZLI SOĞUTMA
İçecekleri hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğinizin 2-3 dakika içinde buz gibi olduğunu göreceksiniz.
ELLER ACIMASIN
Acı biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız küçük bir hazırlık yeterli olacak. Ellerinizi bir parça zeytinyağı ile yağlayın, sonra biberi doğrayın.
SICAK ÇİKOLATA
Bitmiş çikolata kreması kavanozunun içine sıcak süt koyup çalkalayın ve kendinize enfes bir sıcak çikolata ikram edin.