Zenginler, corona salgını yüzünden yurt dışına gidemedi! Türk sularına demirledi! Lüks yatlar, Bodrum koylarında yan yana dizildi. Boş kalan İstanbul'da ise yollar yeşildi.
Ege sahilleri tıklım tıklım
Bodrum-Marmaris-Göcek-Fethiye yat limanlarında yer kalmadı.
Megakent boşaldı
HAYATA BAK
Zenginler, tatile Mikonos'a gidemedi. Milyonluk yatlarına atlayıp Bodrum'a indi. Ege'nin serin sularında yüzüp güneşlendi. İstanbullular ise şehir hatları vapuruyla boğaz sefası yapıp bayram etti.
COVİD-19 salgını tatil anlayışını değiştirdi. Beyaz Türkler, bu yıl Yunanistan'ın Mikonos ve Santorini'ye gidemedi. Yatına atlayıp Bodrum ve Göcek koylarına indi! Ultra lüks yatlarından Ege ve Akdeniz'in serin sularına atlayıp bayram etti. İstanbullunun bayramı ise sakinleşen trafikti. Binlerce vatandaş tatil için memleketine gidince, trafik yüzde 8'lere indi. Zenginler, milyonluk yatlarında güneşlenirken İstanbul'da yaşayanlar şehir hatları vapurunu tercih etti! Eminönü-Üsküdar vapurundaki yoğunluk şaşkına çevirdi.
BODRUM'DA YAT İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI
Vatandaşlar, tatil için memleketine gitti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e indi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, boğaz turuna çıktı. Coronavirüs günlerinden sonra İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.
Ege sahilleri tıklım tıklım
Bodrum-Marmaris-Göcek-Fethiye yat limanlarında yer kalmadı.
Megakent boşaldı
HAYATA BAK
Zenginler, tatile Mikonos'a gidemedi. Milyonluk yatlarına atlayıp Bodrum'a indi. Ege'nin serin sularında yüzüp güneşlendi. İstanbullular ise şehir hatları vapuruyla boğaz sefası yapıp bayram etti.
COVİD-19 salgını tatil anlayışını değiştirdi. Beyaz Türkler, bu yıl Yunanistan'ın Mikonos ve Santorini'ye gidemedi. Yatına atlayıp Bodrum ve Göcek koylarına indi! Ultra lüks yatlarından Ege ve Akdeniz'in serin sularına atlayıp bayram etti. İstanbullunun bayramı ise sakinleşen trafikti. Binlerce vatandaş tatil için memleketine gidince, trafik yüzde 8'lere indi. Zenginler, milyonluk yatlarında güneşlenirken İstanbul'da yaşayanlar şehir hatları vapurunu tercih etti! Eminönü-Üsküdar vapurundaki yoğunluk şaşkına çevirdi.
BODRUM'DA YAT İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI
Vatandaşlar, tatil için memleketine gitti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e indi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, boğaz turuna çıktı. Coronavirüs günlerinden sonra İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.