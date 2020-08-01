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    • Yaşam
    • 01.08.2020 Gazete
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    'a gidemeyen zenginler, a indi! Boş kalan 'da ise vatandaşlar vapurla Boğaz sefası yaptı...

    Zenginler, tatile 'a gidemedi. Milyonluk yatlarına atlayıp 'a indi. 'nin serin sularında yüzüp güneşlendi. lular ise şehir hatları vapuruyla boğaz sefası yapıp bayram etti.

    Tatilin iki yüzü
    Zenginler, corona salgını yüzünden yurt dışına gidemedi! Türk sularına demirledi! lar, koylarında yan yana dizildi. Boş kalan 'da ise yollar yeşildi.


    Ege sahilleri tıklım tıklım

    Bodrum-Marmaris-Göcek-Fethiye yat limanlarında yer kalmadı.


    Megakent boşaldı


    HAYATA BAK
    Zenginler, tatile 'a gidemedi. Milyonluk yatlarına atlayıp Bodrum'a indi. 'nin serin sularında yüzüp güneşlendi. İstanbullular ise şehir hatları vapuruyla boğaz sefası yapıp bayram etti.



    COVİD-19 salgını tatil anlayışını değiştirdi. Beyaz Türkler, bu yıl 'ın Mikonos ve Santorini'ye gidemedi. Yatına atlayıp Bodrum ve Göcek koylarına indi! Ultra lüks yatlarından Ege ve 'in serin sularına atlayıp bayram etti. İstanbullunun bayramı ise sakinleşen trafikti. Binlerce vatandaş tatil için memleketine gidince, trafik yüzde 8'lere indi. Zenginler, milyonluk yatlarında güneşlenirken İstanbul'da yaşayanlar şehir hatları vapurunu tercih etti! Eminönü-Üsküdar vapurundaki yoğunluk şaşkına çevirdi.



    BODRUM'DA YAT İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI
    Vatandaşlar, tatil için memleketine gitti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e indi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, boğaz turuna çıktı. Coronavirüs günlerinden sonra 'nın tadını çıkardı.

    Haberler Yaşam Mikonos'a gidemeyen zenginler, Bodruma indi! Boş kalan İstanbul'da ise vatandaşlar vapurla Boğaz sefası yaptı...
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