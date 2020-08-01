Biberiyeli kuzu sarma | Zamansız lezzetler

Kuzu döşleri yıkayın. Dış yüzeylerini 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile ovalayın. 3 dal biberiye sapını tersten sıyırarak yapraklarını bir kaseye alın. Üzerine hardal, 4 diş dövülmüş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, toz kırmızıbiber ve kimyon ile dövün. Bir adet döşü düz olarak önünüze alın, üzerine biberiyeli karışımı yayıp, ikinci döşü üzerine kapatın ve rulo şeklinde sarın. Fırın kabına alıp, mutfak ipi ile birkaç yerinden bağlayın. Pişirme kağıdı ile üzerini kapatıp, ısıtılmış 140 derece fırında 3 saat pişirin (her saat başı, yağ ile eti ıslatın). Pişirme kağıdını alıp, fırın kabının çevresine 5 dal biberiye yerleştirin. Sarımsakları biberiyelerin üzerine koyun. Pişirme kağıdı ile kapatıp, 30 dakika pişirin. Üzerini açıp, altında biriken yağ ile eti ıslatın ve üzeri açık 30 dakika daha pişirin. Fırından alıp, etin iyice yumuşaması için üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 15 dakika dinlendirin. Sos için fırın kabındaki biberiyeleri alıp atın, sarmısakların içini fırın kabında biriken yağın içine sıkın. Çok az sirke ekleyip, fırın kabını kazıyın. 2 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı hardal ekleyip iyice karıştırın. Etle birlikte servis yapın.
12-14 KİŞİLİK
2 adet kuzu döş (her biri 1 kg)
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
8 dal biberiye
1 yemek kaşığı hardal
4 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kimyon
6 baş sarımsak
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı sirke
3-4 yemek kaşığı sıcak su veya 2 yemek kaşığı krema
1 çay kaşığı hardal
12-14 KİŞİLİK
2 adet kuzu döş (her biri 1 kg)
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
8 dal biberiye
1 yemek kaşığı hardal
4 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kimyon
6 baş sarımsak
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı sirke
3-4 yemek kaşığı sıcak su veya 2 yemek kaşığı krema
1 çay kaşığı hardal