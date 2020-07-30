Vidayı görün | Pratik bilgiler

vidası çok çabuk çıkıyorsa onun kolayı var. Vidayı takmadan önce, vidanın gireceği deliğe renksiz oje damlatın. Vidayı öyle takın. Bir daha çıkmaz...sıkıyor ve ayağınızı rahatsız ediyorsa, çok pratik çözümü var. Bunun için kaynar suyun buharını ayakkabınıza tutun. Deri genleşecektir...yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin. İzden eser kalmadığını göreceksiniz.aldığınız plastik ve cam eşyaların üzerine yapıştırılan etiketlerden kurtulmak çok kolay. Bunun için etiketin üzerine yemeklik margarin sürün ve 15 dakika bekletin. Bir bez ile ovalayıp yıkayın. Üzerinde hiçbir leke ve çizilme oluşmayacaktır.