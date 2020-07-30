Sadece sevgili olmak yetmez! İşte mutlu evliliğin sırları...

Geleneksel olarak erkekler hep istediğini almak üzere yetiştiriliyor. Kadınlara ise karşısındakinin verdiğiyle yetinmesi öğretiliyor. Ancak iyi bir ilişki istiyorsanız bu gelenekçi tavrı bir kenara bırakmalısınız. Karşınızdaki erkek sizi nasıl mutlu edeceğini bilemeyebilir. Ne istediğinizi onunla paylaşarak daha iyi ilişki yaşayabilirsiniz. Nasıl ki iddialı ve girişken olmak sizi iş hayatında ileri taşıyorsa özel hayatınızda da taşır. Çiftler, istediklerini elde etmek için agresif olmamalı. Çünkü iddialı ve girişken olmakla agresif olmak arasında fark var. Kadınların güçlü yanlarını nasıl öne çıkarıyorsak, erkeklerin de ne kadar kırılgan olduğunu görmeliyiz.
MEKAN ÖNEMLİ
Çünkü ilişkiler her daim terazide bir dengededir. Eğer kadınlar giderek özgürleşiyor ve ilişkideki söz hakları artıyorsa o zaman erkeklerin de duygusal açıklamalarına izin verilmeli. Bir erkek ağladığında bir norm olarak kabul görmeli. Kişiler ilişkilerinde karşıdan yüce bir sevgi bekler. Artık insanlara ilişkide sadece sevgili olmak yetmiyor. Artık insanlar en yakın dost, en maceraperest, en çok seven gibi çoğaltılabilen en çokları karşısından bekliyor. Herkes özel olmak, hayatı canlı yaşamak, 'ölü' gibi hissetmekten kurtulmak ve birilerine bağlanmak ister. Bunlara ulaşmanın yolu, sağlıklı ilişkiden geçer. Tüm bunların yanında evliliğe heyecan getirmenin yolları da vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Tutkuyu körükleyen şey mekandır, yeni mekanlara gidin... İlişkiye gizem katın, tutku arada mesafe gerektirir. Eşinize yabancı gözüyle bakın, gizem geri dönsün. Başkalarıyla da sohbet edin, tek başına seyahate çıkın...
İLİŞKİ TERAPİSTİ ESTHER PEREL
MEKAN ÖNEMLİ
Çünkü ilişkiler her daim terazide bir dengededir. Eğer kadınlar giderek özgürleşiyor ve ilişkideki söz hakları artıyorsa o zaman erkeklerin de duygusal açıklamalarına izin verilmeli. Bir erkek ağladığında bir norm olarak kabul görmeli. Kişiler ilişkilerinde karşıdan yüce bir sevgi bekler. Artık insanlara ilişkide sadece sevgili olmak yetmiyor. Artık insanlar en yakın dost, en maceraperest, en çok seven gibi çoğaltılabilen en çokları karşısından bekliyor. Herkes özel olmak, hayatı canlı yaşamak, 'ölü' gibi hissetmekten kurtulmak ve birilerine bağlanmak ister. Bunlara ulaşmanın yolu, sağlıklı ilişkiden geçer. Tüm bunların yanında evliliğe heyecan getirmenin yolları da vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Tutkuyu körükleyen şey mekandır, yeni mekanlara gidin... İlişkiye gizem katın, tutku arada mesafe gerektirir. Eşinize yabancı gözüyle bakın, gizem geri dönsün. Başkalarıyla da sohbet edin, tek başına seyahate çıkın...
İLİŞKİ TERAPİSTİ ESTHER PEREL