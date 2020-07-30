Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kuru meyveli ve portakallı dondurma

    Portakalları rendenin küçük delikli yanıyla rendeleyin. Bademleri küçük parçalar şeklinde kesin. , badem, portakal kabuğu, dutlar, bal ve kıyılmış naneyi büyük bir metal kabın içine alıp iyice karıştırın. İşte Kuru meyveli ve portakallı dondurma tarifinin devamı...

    Kuru meyveli ve portakallı dondurma
    Portakalları rendenin küçük delikli yanıyla rendeleyin. Bademleri küçük parçalar şeklinde kesin. Süzme yoğurt, badem, portakal kabuğu, dutlar, bal ve kıyılmış naneyi büyük bir metal kabın içine alıp iyice karıştırın. Üzerini streç folyo ile kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Bir saatin sonunda dondurma karışımını çatalla ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi yine birer saat aralıklarla dört kez daha tekrarlayın. Kabın üzerini streç folyo ile sıkıca kapatıp 1 gün derin dondurucuda bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip servis yapın.

    6-8 KİŞİLİK
    2 adet portakalın kabuğu
    50 gram çiğ badem
    500 gram
    50 gram kuru beyaz ve kara dut
    5 yemek kaşığı bal
    3 yaprak taze nane

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

    Haberler Yaşam Kuru meyveli ve portakallı dondurma
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri