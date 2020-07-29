Limon soslu cheesecake | Zamansız lezzetler

Malzemeleri blenderla ufalayıp pişirme kağıdı serdiğiniz ve kenarlarına tereyağ sürdüğünüz 20 cm'lik kalıba yerleştirin. 190 derece fırında 7 dakika pişirin. Sonra ısıyı 175'e indirin ve içinde soğutun. Dolgu için peynir, toz şeker ve vanilyayı blender yardımıyla iyice karıştırın. Unu ilave edin, yumurtaları katın ve karıştırın. Limon kabuğu, krema ve limon sosu ekleyip kalıba dökün. Kalıbı fırın tepsisine yerleştirin. Kalıbın yarısına gelecek kadar su ilave edin. 170 derecede 45 dakika pişirin. Kalıbın üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyo ile kaplayın. Aynı ısıda 45 dakika daha pişirin. Fırını kapatıp, 15 dakika fırında bekletin. Sonra en az 6 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine limon sos gezdirip servis yapın.
8-10 KİŞİLİK TABAN İÇİN:
1.5 paket yulaflı bisküvi
1 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı kurutulmuş siyah üzüm
2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker
PEYNİRLİ DOLGU İÇİN:
600 gram taze peynir
1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı un
5 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
125 ml krema
1 çay bardağı limon sosu
ÜZERİ İÇİN:
1 su bardağı limon sosu
8-10 KİŞİLİK TABAN İÇİN:
1.5 paket yulaflı bisküvi
1 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı kurutulmuş siyah üzüm
2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker
PEYNİRLİ DOLGU İÇİN:
600 gram taze peynir
1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı un
5 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
125 ml krema
1 çay bardağı limon sosu
ÜZERİ İÇİN:
1 su bardağı limon sosu