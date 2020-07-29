Limon soslu cheesecake | Zamansız lezzetler

blenderla ufalayıp pişirmekağıdı serdiğinizve kenarlarına tereyağsürdüğünüz 20 cm'likkalıba yerleştirin.190 derece fırında 7dakika pişirin. Sonraısıyı 175'e indirin veiçinde soğutun. Dolguiçin peynir, toz şekerve vanilyayı blenderyardımıyla iyicekarıştırın. Unu ilaveedin, yumurtaları katın ve karıştırın. Limonkabuğu, krema ve limon sosu ekleyip kalıbadökün. Kalıbı fırın tepsisine yerleştirin. Kalıbınyarısına gelecek kadar su ilave edin. 170derecede 45 dakika pişirin. Kalıbın üzerinipişirme kağıdı ve alüminyum folyo ile kaplayın.Aynı ısıda 45 dakika daha pişirin. Fırınıkapatıp, 15 dakika fırında bekletin. Sonra enaz 6 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerinelimon sos gezdirip servis yapın.1.5 paketyulaflı bisküvi1 yemek kaşığıkakao2 yemek kaşığıkurutulmuş siyahüzüm2 yemek kaşığıdövülmüş ceviz2 yemek kaşığıtereyağı1 yemek kaşığıtepeleme toz şeker600 gram taze peynir1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker1 paket vanilya2 yemek kaşığı un5 adet yumurta2 adet yumurta sarısı1 adet limonun rendelenmiş kabuğu125 ml krema1 çay bardağı limon sosu1 su bardağı limon sosu