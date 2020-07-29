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    • Yaşam
    • 29.07.2020 Gazete
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    Ayakkabınız su çekmesin | Pratik bilgiler

    Artık su geçirmez ayakkabı yapmak çok kolay. ayakkabılarınızın her tarafına balmumu sürün. kurutma makinasıyla kurutun. Ayakkabınız suya dayanıklı olacaktır.

    Ayakkabınız su çekmesin
    Artık su geçirmez ayakkabı yapmak çok kolay. ayakkabılarınızın her tarafına balmumu sürün. kurutma makinasıyla kurutun. Ayakkabınız suya dayanıklı olacaktır.

    YAPIŞIK BARDAKLARI AYIRMA
    Üst     üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine koyun. Üstteki bardağın içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş yavaş sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.



    HALIYI ZIMPARALA
    Halıdaki     sigara yanıklarından kurtulmak çok kolay. Yanık yerlerden üzerinde zımpara kağıdı ile dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.

    SAKIZDAN SAKININ
    Saçınıza     veya herhangi bir yerinize yapışan sakızdan kurtulmak çok kolay. Bir parça buzu sakızın üzerine sürün, Çözüldüğünü göreceksiniz...

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