Ayakkabınız su çekmesin | Pratik bilgiler

Artık su geçirmez ayakkabı yapmak çok kolay. Bez ayakkabılarınızın her tarafına balmumu sürün. Saç kurutma makinasıyla kurutun. Ayakkabınız suya dayanıklı olacaktır.
YAPIŞIK BARDAKLARI AYIRMA
Üst üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine koyun. Üstteki bardağın içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş yavaş sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.
HALIYI ZIMPARALA
Halıdaki sigara yanıklarından kurtulmak çok kolay. Yanık yerlerden üzerinde zımpara kağıdı ile dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.
SAKIZDAN SAKININ
Saçınıza veya herhangi bir yerinize yapışan sakızdan kurtulmak çok kolay. Bir parça buzu sakızın üzerine sürün, Çözüldüğünü göreceksiniz...
YAPIŞIK BARDAKLARI AYIRMA
Üst üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine koyun. Üstteki bardağın içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş yavaş sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.
HALIYI ZIMPARALA
Halıdaki sigara yanıklarından kurtulmak çok kolay. Yanık yerlerden üzerinde zımpara kağıdı ile dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.
SAKIZDAN SAKININ
Saçınıza veya herhangi bir yerinize yapışan sakızdan kurtulmak çok kolay. Bir parça buzu sakızın üzerine sürün, Çözüldüğünü göreceksiniz...