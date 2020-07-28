Ekmeğiniz taze kalsın | Pratik bilgiler

Artan ekmekler, birkaç gün içerisinde küflenebiliyor. Eğer buzdolabına koyarak ekmeğinizin bayatlamasını istemiyorsanız yanına bir dal kereviz sapı koyun. Taze kalmasına yardımcı olacaktır.
PEYNİRİ STREÇE SARMAYIN
Streç film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.
KOLAY VE HIZLI ÜTÜ
Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü yapmak daha kolay olacaktır.
SÜTÜNÜZ BOZULMASIN
Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.
PEYNİRİ STREÇE SARMAYIN
Streç film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.
KOLAY VE HIZLI ÜTÜ
Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü yapmak daha kolay olacaktır.
SÜTÜNÜZ BOZULMASIN
Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.