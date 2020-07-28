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    • Yaşam
    • 28.07.2020 Gazete
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    Ekmeğiniz taze kalsın | Pratik bilgiler

    ekmekler, birkaç gün içerisinde küflenebiliyor. Eğer buzdolabına koyarak ekmeğinizin bayatlamasını istemiyorsanız yanına bir dal kereviz sapı koyun. sına yardımcı olacaktır.

    Ekmeğiniz taze kalsın
    Artan ekmekler, birkaç gün içerisinde küflenebiliyor. Eğer buzdolabına koyarak ekmeğinizin bayatlamasını istemiyorsanız yanına bir dal kereviz sapı koyun. sına yardımcı olacaktır.

    PEYNİRİ STREÇE SARMAYIN
    Streç     film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.



    KOLAY VE HIZLI ÜTÜ
    Ütü     yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü yapmak daha kolay olacaktır.

    SÜTÜNÜZ BOZULMASIN
    Sütünüzün     çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.
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