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    • Yaşam
    • 28.07.2020 Gazete
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    Bitter çikolatalı dondurma | lezzetler

    , süt ve kremayı büyük bir tencerede çırpın. Karışımı kaynama noktasına getirin. bitter çikolatayı, kakao, kahve, vanilya esansı ve tuzu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. İşte bitter çikolatalı dondurma tarifinin devamı...

    Bitter çikolatalı dondurma
    Koyulaştırılmış şekerli süt, süt ve kremayı büyük bir tencerede çırpın. Karışımı kaynama noktasına getirin. Rendelenmiş bitter çikolatayı, kakao, kahve, vanilya esansı ve tuzu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. nişastasını ve soğuk suyu bir kasede çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte 8-10 dakika pişirin. Sonra bir kaba alıp yarım saat boyunca üzeri açık olarak oda ısısında soğumaya bırakın. Sonra üzerini streç folyoyla kapatıp bir gün boyunca buzlukta bekletin. Ertesi gün karışımın üzerindeki kabuğu mikser yardımıyla karışıma yedirin. Bu sefer hava almaması için streç folyoyu dondurmanın üzerine bastırarak yayın. En az 8 saat boyunca buzlukta bekletin. Sonra servis yapın.

    8-10 KİŞİLİK
    400 ml
    180 ml yağlı süt, 180 ml krema
    180 gram bitter çikolata
    50 gram kakao
    Yarım çay kaşığı granül espresso
    1 çay kaşığı vanilya esansı
    Bir tutam tuz
    1 yemek kaşığı mısır nişastası
    3 yemek kaşığı soğuk su

    ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN

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