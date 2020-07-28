Bitter çikolatalı dondurma

Koyulaştırılmış şekerli süt, süt ve kremayı büyük bir tencerede çırpın. Karışımı kaynama noktasına getirin. Rendelenmiş bitter çikolatayı, kakao, kahve, vanilya esansı ve tuzu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Mısır nişastasını ve soğuk suyu bir kasede çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte 8-10 dakika pişirin. Sonra bir kaba alıp yarım saat boyunca üzeri açık olarak oda ısısında soğumaya bırakın. Sonra üzerini streç folyoyla kapatıp bir gün boyunca buzlukta bekletin. Ertesi gün karışımın üzerindeki kabuğu mikser yardımıyla karışıma yedirin. Bu sefer hava almaması için streç folyoyu dondurmanın üzerine bastırarak yayın. En az 8 saat boyunca buzlukta bekletin. Sonra servis yapın.
8-10 KİŞİLİK
400 ml koyulaştırılmış şekerli süt
180 ml yağlı süt, 180 ml krema
180 gram bitter çikolata
50 gram kakao
Yarım çay kaşığı granül espresso
1 çay kaşığı vanilya esansı
Bir tutam tuz
1 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı soğuk su
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN
8-10 KİŞİLİK
400 ml koyulaştırılmış şekerli süt
180 ml yağlı süt, 180 ml krema
180 gram bitter çikolata
50 gram kakao
Yarım çay kaşığı granül espresso
1 çay kaşığı vanilya esansı
Bir tutam tuz
1 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı soğuk su
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN