Hikayesi olan objeler

ESKİCİLERDEN NE ALABİLİRİZ?

Koltuk, kanepe gibi büyük mobilyaları yeni tasarımlar arasından seçmeniz daha akıllıca olacaktır. Yemek masası, yan sehpa, avize, yatak başı, abajur gibi ikincil öneme sahip olanları eskiciden alabilirsiniz. Bu noktada koltukla yemek masası arasında çok büyük bir fark olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Biri, rahatlığı en önemli özelliği olan, süngeri, yayı ve döşemesiyle eski olmayı çok da kaldıramayacak bir mobilya iken yemek masasında durum çok farklı. Masif ahşap, güzel bir yemek masası, eskiciden alındığında evinize çok şey katacak.

YEŞİL DUVARLAR

Nakliye paletlerinden ya da sebze kasalarından sehpa yapmak out oldu ama balkonunuz ya da terasınız için duvara asılacak çok güzel çiçeklikler yapabilirsiniz. Ahşapların aralarında oluşan boşluklara toprağın aşağıya süzülmesini engellemek için küçük setler yaparak bu harika çiçekliklere sahip olabilirsiniz.

EV EMEĞİ - YASEMİN AVCI