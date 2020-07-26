Paylaşmak mutluluktur! İşte mutlu birlikteliğin küçük ama çok önemli sırları

konusunda önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Onu genel olarak heyecan, coşku ve mutluluk gibi duygularla eşleştiriyoruz. Ama sevmek bir eylem. Yani dinamik yapıya sahip. Siz isterseniz hayatınızı daha iyi hale getirebilir ve gelecekte daha mutlu olabilirsiniz. Karşınızdaki insanın onu sevdiğinizi ve ona değer verdiğinizi anlamasını istiyorsanız onun isteklerini ve ihtiyaçlarını önemseyin. Eğer hayatta daha cömert olmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu muhtemelen büyürken sizin ihtiyaçlarınızı savunan birinin olmamasından kaynaklanıyordur. Çünkü bu ipleri elinize alıp kendi istek ve ihtiyaçlarınızı savunmanıza neden olur. Bu yüzden cömert davrandığınızda elinizdekileri kaybediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Karşılığında bir şey beklemeden verici davranarak işe başlayın. Unutmayın, cömert olmak antidepresan gibidir. Hediye gibi bir şeylerinizin olması size nelere sahip olduğunuzu hatırlatır. Bunun için büyük ve pahalı hediyeler vermek durumunda da değilsiniz. Düzenli olarak yapıldığında küçük şeyler karşınızdaki insanı daha mutlu eder. En sevdiği kitabı almak, yorucu bir günün ardından masaj yapmak veya en basitinden ilginizi ve dikkatinizi tamamen ona vermek gibi küçük şeylerden bahsediyorum. Kendinize güvenin ve sahip olduklarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü mutluluk çok da uzak değil.