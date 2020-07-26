Burnunuz tıkalıysa mutlaka bunu yapın | Pratik bilgiler

Hafif rüzgarda da burnumuz tıkanabilir. Bu birçok kez başımıza gelmiştir. Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın.
TEREYAĞ DONSUN
Özellikle yaz aylarında tereyağ çabuk yumuşuyor. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırmanız yeterli. Kısa sürede tereyağın hızlıca donduğunu göreceksiniz.
BİRAZ SİRKE
Bazı yumurtaların kabukları zor soyulur. Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin. Farkı göreceksiniz.
KAPAKLARI AÇIN
Aceleniz olduğu anlarda kavanozu açamadığınız olmuştur. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
TEREYAĞ DONSUN
Özellikle yaz aylarında tereyağ çabuk yumuşuyor. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırmanız yeterli. Kısa sürede tereyağın hızlıca donduğunu göreceksiniz.
BİRAZ SİRKE
Bazı yumurtaların kabukları zor soyulur. Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin. Farkı göreceksiniz.
KAPAKLARI AÇIN
Aceleniz olduğu anlarda kavanozu açamadığınız olmuştur. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.