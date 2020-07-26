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    • Yaşam
    • 26.07.2020 Gazete
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    Burnunuz tıkalıysa mutlaka bunu yapın | Pratik bilgiler

    rüzgarda da burnumuz tıkanabilir. Bu birçok kez başımıza gelmiştir. Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın.

    Burnunuz tıkalıysa
    Hafif rüzgarda da burnumuz tıkanabilir. Bu birçok kez başımıza gelmiştir. Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu çe burnunuza çekip bırakın.

    TEREYAĞ DONSUN
    Özellikle yaz aylarında tereyağ çabuk yumuşuyor. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırmanız yeterli. Kısa sürede tereyağın hızlıca donduğunu göreceksiniz.



    BİRAZ SİRKE
    Bazı yumurtaların kabukları zor soyulur. Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin. Farkı göreceksiniz.

    KAPAKLARI AÇIN
    Aceleniz olduğu anlarda kavanozu açamadığınız olmuştur. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
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