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    • Yaşam
    • 26.07.2020 Gazete
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    Bol sebzeli pratik tavuk yemeği | lezzetler

    Tavuk etlerini yıkayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Aralarına halka doğranmış havuç, ikiye kesilmiş patates, arpacık soğan, irice doğranmış biber ve sarımsak yerleştirin. Üzerlerine tuz serpip tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte tavuk etleri kızarana kadar pişirin. Tavuk ve sebzeleri alt üst yapıp 5 dakika daha pişirin. olarak servis yapın.

    Bol sebzeli pratik tavuk yemeği
    Tavuk etlerini yıkayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Aralarına halka doğranmış havuç, ikiye kesilmiş patates, arpacık soğan, irice doğranmış biber ve sarımsak yerleştirin. Üzerlerine tuz serpip tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte tavuk etleri kızarana kadar pişirin. Tavuk ve sebzeleri alt üst yapıp 5 dakika daha pişirin. olarak servis yapın.


    6 KİŞİLİK

    6 adet tavuk kalça eti

    1 adet büyük boy havuç

    6-5 adet bebek patates

    4 adet arpacık soğan

    2 adet kırmızı biber

    6 diş sarımsak, tuz

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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