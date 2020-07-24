Robot uzmanı kolay iş bulur

Üniversite sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Doğru tercih, iş kapılarını açıyor:
Robot uzmanı, siber güvenlik analisti.
3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı.
Ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi.
Endüstriyel ağ mühendisi.
İş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi.
Mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği.
Bilgisayar mühendisliği
Otomasyon, bilgisayar teknolojileri.
Malzeme ve işlem teknolojileri...
Pazarlama analisti.
Gıda mühendisi.
Veri dedektifi.
Yapay zeka uzmanı.
Kentsel tarım uzmanı...
Robot uzmanı, siber güvenlik analisti.
3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı.
Ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi.
Endüstriyel ağ mühendisi.
İş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi.
Mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği.
Bilgisayar mühendisliği
Otomasyon, bilgisayar teknolojileri.
Malzeme ve işlem teknolojileri...
Pazarlama analisti.
Gıda mühendisi.
Veri dedektifi.
Yapay zeka uzmanı.
Kentsel tarım uzmanı...