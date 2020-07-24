Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    uzmanı kolay iş bulur | nasıl yapılır?

    Üniversite sonuçları tarihinde açıklanacak. , iş kapılarını açıyor. Peki, doğru tercih nasıl yapılır? İşte öğrencileri ilgilendiren önemli detaylar...

    Robot uzmanı kolay iş bulur
    Üniversite sonuçları tarihinde açıklanacak. , iş kapılarını açıyor:

    Robot uzmanı, siber güvenlik analisti.

    3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı.

    Ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi.

    Endüstriyel ağ mühendisi.

    İş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi.

    Mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği.

    Bilgisayar mühendisliği

    Otomasyon, bilgisayar teknolojileri.

    Malzeme ve işlem teknolojileri...

    Pazarlama analisti.

    Gıda mühendisi.

    Veri dedektifi.

    Yapay zeka uzmanı.

    Kentsel tarım uzmanı...
    Haberler Yaşam Robot uzmanı kolay iş bulur | Doğru tercih nasıl yapılır?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri