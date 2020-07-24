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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Limonlu çatlak | lezzetler

    Peynir ve tereyağını blender yardımıyla çırpın. Toz şeker, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumurta ve yumurta sarısı ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. yumuşak ve yapışkan olabilir. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin. Pudra şekerine bulayıp aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

    Limonlu çatlak
    Peynir ve tereyağını blender yardımıyla çırpın. Toz şeker, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumurta ve yumurta sarısı ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. yumuşak ve yapışkan olabilir. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin. Pudra şekerine bulayıp aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

    8-10 KİŞİLİK
    1.5 yemek kaşığı limon suyu
    1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
    1 paket vanilya
    1 tutam tuz
    1 adet yumurta
    1 adet yumurta sarısı
    1.5 su bardağı un
    2 tatlı kaşığı kabartma tozu
    100 gram taze peynir
    115 gram oda ısısında tereyağı
    1 su bardağı toz şeker

    ÜZERİ İÇİN:
    1 çay bardağı pudra şekeri

    EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER
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