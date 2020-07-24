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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Çiçek bahçesi | Yaşam günlüğü

    değerini daha çok anladığımız bugünlerde moda dünyası da bizi çiçek ve hayvan desenleri, toprak tonlarıyla buluşturuyor.

    Çiçek bahçesi
    değerini daha çok anladığımız bugünlerde moda dünyası da bizi çiçek ve hayvan desenleri, toprak tonlarıyla buluşturuyor.

    VAZGEÇİLMEZ
    İster minik ister abartılı büyüklükte olsun, vazgeçilmez desenlerden biri de çiçekler…




    HAYVAN BASKISI
    Leopar, zebra, kelebek, balık… Sevdiğiniz hayvan figürünü üzerinizde taşıyın.

    KİRAZ DUDAKLAR
    Flormar, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Yazbukey ile ikonik hale gelen likit mat ruj serisi Silk Matte için iş birliği yaptı ve 20 yeni renkten oluşan bir kapsül koleksiyona imza attı: "Cherry on Top." İpeksi dokusuyla dudakları kurutmadan mat ve kalıcı bir görünüm sunan koleksiyon tabii ki kiraz kokuyor!


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