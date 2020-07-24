Çiçek bahçesi | Yaşam günlüğü

Doğanın değerini daha çok anladığımız bugünlerde moda dünyası da bizi çiçek ve hayvan desenleri, toprak tonlarıyla buluşturuyor.
VAZGEÇİLMEZ
İster minik ister abartılı büyüklükte olsun, vazgeçilmez desenlerden biri de çiçekler…
HAYVAN BASKISI
Leopar, zebra, kelebek, balık… Sevdiğiniz hayvan figürünü üzerinizde taşıyın.
KİRAZ DUDAKLAR
Flormar, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Yazbukey ile ikonik hale gelen likit mat ruj serisi Silk Matte için iş birliği yaptı ve 20 yeni renkten oluşan bir kapsül koleksiyona imza attı: "Cherry on Top." İpeksi dokusuyla dudakları kurutmadan mat ve kalıcı bir görünüm sunan koleksiyon tabii ki kiraz kokuyor!
VAZGEÇİLMEZ
İster minik ister abartılı büyüklükte olsun, vazgeçilmez desenlerden biri de çiçekler…
HAYVAN BASKISI
Leopar, zebra, kelebek, balık… Sevdiğiniz hayvan figürünü üzerinizde taşıyın.
KİRAZ DUDAKLAR
Flormar, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Yazbukey ile ikonik hale gelen likit mat ruj serisi Silk Matte için iş birliği yaptı ve 20 yeni renkten oluşan bir kapsül koleksiyona imza attı: "Cherry on Top." İpeksi dokusuyla dudakları kurutmadan mat ve kalıcı bir görünüm sunan koleksiyon tabii ki kiraz kokuyor!