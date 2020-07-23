Yer: Çanakkale... Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti
Çanakkale Biga'daki bir inşaatın çıkıntısı, 4 katlı apartmanın penceresine dayandı. Dairenin sahibi olan Cengizhan Öksüz, "Aile mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek tepkisini dile getirdi.
Çanakkale Biga'daki bir inşaatın çıkıntısı, 4 katlı apartmanın penceresine dayandı. Dairenin sahibi olan Cengizhan Öksüz, "Aile mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek tepkisini dile getirdi.