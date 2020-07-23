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    • Yaşam
    • 23.07.2020 Gazete
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    Yer: ... Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti

    Biga'daki bir inşaatın çıkıntısı, 4 katlı apartmanın penceresine dayandı. Dairenin sahibi olan , "Aile mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

    Sosyal mesafe
    Çanakkale Biga'daki bir inşaatın çıkıntısı, 4 katlı apartmanın penceresine dayandı. Dairenin sahibi olan , "Aile mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek tepkisini dile getirdi.
    Haberler Yaşam Yer: Çanakkale... Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti
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