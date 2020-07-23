Tarçının faydası | Pratik bilgiler

ya da kapılarınyakınlarındakarıncalardolaşmayabaşladıysa tarçındanyardımalabilirsiniz. Obölgelere çubuktarçınları bırakırsanız,karıncalarbir daha orayayaklaşmaz.un gibimalzemelerinböceklenmemesiiçin uygulayabileceğinizçok basit biradım var. Bulgur veyaun paketinin içine birkaçadet defne yaprağıbırakmanız yeterli.ekmeklerin yeniden taze gibi olması için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak onları hafifçe ıslatın, ardından fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak.Makaslarınız köreldiyse, merak etmeyin çaresi var. Alüminyum folyoları keserek körleşmiş makasınızı yeniden keskinleşmesini sağlayabilirsiniz.