Tarçının faydası | Pratik bilgiler

Pencere ya da kapıların yakınlarında karıncalar dolaşmaya başladıysa tarçından yardım alabilirsiniz. O bölgelere çubuk tarçınları bırakırsanız, karıncalar bir daha oraya yaklaşmaz.
BULGUR VE UN
Bulgur, un gibi malzemelerin böceklenmemesi için uygulayabileceğiniz çok basit bir adım var. Bulgur veya un paketinin içine birkaç adet defne yaprağı bırakmanız yeterli.
EKMEKLER TAZE OLSUN
Bayat ekmeklerin yeniden taze gibi olması için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak onları hafifçe ıslatın, ardından fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak.
MAKASLARI BILEYIN
Makaslarınız köreldiyse, merak etmeyin çaresi var. Alüminyum folyoları keserek körleşmiş makasınızı yeniden keskinleşmesini sağlayabilirsiniz.
BULGUR VE UN
Bulgur, un gibi malzemelerin böceklenmemesi için uygulayabileceğiniz çok basit bir adım var. Bulgur veya un paketinin içine birkaç adet defne yaprağı bırakmanız yeterli.
EKMEKLER TAZE OLSUN
Bayat ekmeklerin yeniden taze gibi olması için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak onları hafifçe ıslatın, ardından fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak.
MAKASLARI BILEYIN
Makaslarınız köreldiyse, merak etmeyin çaresi var. Alüminyum folyoları keserek körleşmiş makasınızı yeniden keskinleşmesini sağlayabilirsiniz.