Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tarçının faydası | Pratik bilgiler

    Pencere ya da kapıların yakınlarında karıncalar dolaşmaya başladıysa tarçından yardım alabilirsiniz. O bölgelere çubuk tarçınları bırakırsanız, karıncalar bir daha oraya yaklaşmaz. İşte sizler için derledğimiz pratik bilgiler...

    Tarçının faydası
    Pencere ya da kapıların yakınlarında karıncalar dolaşmaya başladıysa tarçından yardım alabilirsiniz. O bölgelere çubuk tarçınları bırakırsanız, karıncalar bir daha oraya yaklaşmaz.

    BULGUR VE UN
    Bulgur, un gibi malzemelerin böceklenmemesi için uygulayabileceğiniz çok basit bir adım var. Bulgur veya un paketinin içine birkaç adet defne yaprağı bırakmanız yeterli.



    EKMEKLER TAZE OLSUN
    Bayat ekmeklerin yeniden taze gibi olması için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak onları hafifçe ıslatın, ardından fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak.

    MAKASLARI BILEYIN
    Makaslarınız köreldiyse, merak etmeyin çaresi var. Alüminyum folyoları keserek körleşmiş makasınızı yeniden keskinleşmesini sağlayabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Tarçının faydası | Pratik bilgiler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri