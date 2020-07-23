Omuzlar fora | Yaşam günlüğü

diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında, çene altından göğüs bölgesine uzanan derimiz çok daha ince ve hassastır, üstelik burada çok daha az yağ bezi bulunur. O yüzden bu bölgede siyah noktalar ve çillenme daha çabuk gerçekleşir. Yaşlanmayla birlikte hücre yenilenme hızının düşmesi, stres, yanlış uyku pozisyonu ve sürekli teknolojik alet kullanmaktan kaynaklanan duruş bozukluğu ise bu bölgede çizgi oluşumunu hızlandırır.Aynaya baktığınızda veya selfie çekerken boynunuzda yatay çizgiler oluştuğunu görüyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. Bunlar cildin doğal bağ dokusunun zayıfladığına işarettir. Dikey göğüs çizgileri ise yüz üstü yatış pozisyonundan kaynaklanabilir. Çözüm; cildin bağ dokusunu destekleyen bir krem kullanmak ve bu bölgeyi nemlendirmek.Yüzünüzü olduğu gibi boyun ve dekolte bölgenizi de güneşin zararlı ışınlarından korumalısınız. Böylece cildinizin güneş lekesi olmasını önleyebilir, hem de ten renginizi canlı tutabilirsiniz. Cildi besleyen, canlandıran ve parlaklık veren serumlardan destek alabilirsiniz.Her yemek yediğinizde göbeğinizin çıktığından şikayet ediyorsanız; yediklerinize dikkat edin. Eğer karbonhidratı fazla kaçırdıysanız bol su içerek metabolizmanızı hızlandırıp bu besinlerin daha hızlı yanmasına yardımcı olabilir; hafif tempolu bir yürüyüş yapabilir veya sindirime yardımcı bir rezene çayı içebilirsiniz.Bugün için seçtiğim kıyafet ve aksesuarlar size de fikir verebilir…