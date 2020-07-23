Bardakta kurabiye | Zamansız lezzetler

Toz kahve, un, tuz ve karbonatı geniş bir kaba alıp karıştırın. Çikolatayı kıyın. Tereyağını mikserle 1 dakika çırpın. Şekerleri ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Sonra yumurtaları ekleyip tamamen özleşene kadar çırpın. Vanilya ekleyin ve çırpmayı sürdürün. Üzerine kahveli karışımı, 3 seferde ve mikserin en düşük devrinde karıştırıp ekleyin. Tahta kaşıkla çekirdek kahve ve kıyılmış çikolatayı hamura katıp eşit olarak dağılacak şekilde karıştırın. Fırına girmeye uygun kupa veya bardağın içini tereyağı ile yağlayın. Sonra yarısına kadar hamur dökün. Üzerine 1 çorba kaşığı çikolatalı fındık kreması koyun. Kupalara, üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde yeniden kurabiye hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine küp çilek ve çekirdek kahve koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.
6-8 KİŞİLİK
2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 yemek kaşığı çekirdek kahve
2 su bardağı un
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
Yarım çay kaşığı tuz
3/4 çay kaşığı karbonat
225 gram oda ısısında tereyağı
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı esmer şeker
2 adet yumurta
2 çay kaşığı vanilya
İÇ HARCI İÇİN
6-8 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması
ÜZERİ İÇİN
8-10 adet çilek
1 yemek kaşığı çekirdek kahve
Pudra şekeri
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN
6-8 KİŞİLİK
2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 yemek kaşığı çekirdek kahve
2 su bardağı un
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
Yarım çay kaşığı tuz
3/4 çay kaşığı karbonat
225 gram oda ısısında tereyağı
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı esmer şeker
2 adet yumurta
2 çay kaşığı vanilya
İÇ HARCI İÇİN
6-8 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması
ÜZERİ İÇİN
8-10 adet çilek
1 yemek kaşığı çekirdek kahve
Pudra şekeri
ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN