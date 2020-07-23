Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bardakta kurabiye | Zamansız lezzetler

    Toz kahve, un, tuz ve karbonatı geniş bir kaba alıp karıştırın. Çikolatayı kıyın. Tereyağını mikserle 1 dakika çırpın. Şekerleri ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Sonra yumurtaları ekleyip tamamen özleşene kadar çırpın. İşte bardakta kurabiye tarifinin devamı...

    Bardakta kurabiye
    Toz kahve, un, tuz ve karbonatı geniş bir kaba alıp karıştırın. Çikolatayı kıyın. Tereyağını mikserle 1 dakika çırpın. Şekerleri ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Sonra yumurtaları ekleyip tamamen özleşene kadar çırpın. Vanilya ekleyin ve çırpmayı sürdürün. Üzerine kahveli karışımı, 3 seferde ve mikserin en düşük devrinde karıştırıp ekleyin. Tahta kaşıkla çekirdek kahve ve kıyılmış çikolatayı hamura katıp eşit olarak dağılacak şekilde karıştırın. Fırına girmeye uygun kupa veya bardağın içini tereyağı ile yağlayın. Sonra yarısına kadar hamur dökün. Üzerine 1 çorba kaşığı çikolatalı fındık kreması koyun. Kupalara, üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde yeniden kurabiye hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine küp çilek ve çekirdek kahve koyun. şekeri serperek servis yapın.

    6-8 KİŞİLİK

    2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
    1 yemek kaşığı çekirdek kahve
    2 su bardağı un
    3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
    çay kaşığı tuz
    3/4 çay kaşığı karbonat
    225 gram oda ısısında tereyağı
    1 su bardağı toz şeker
    Yarım su bardağı esmer şeker
    2 adet yumurta
    2 çay kaşığı vanilya

    İÇ HARCI İÇİN
    6-8 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması

    ÜZERİ İÇİN
    8-10 adet çilek
    1 yemek kaşığı çekirdek kahve
    Pudra şekeri

    ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN

    Haberler Yaşam Bardakta kurabiye | Zamansız lezzetler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri